Teatro Amazonas é o monumento mais bonito do Brasil, diz pesquisa

Após a cidade de Manaus ocupar a lista dos 52 destinos turísticos de 2023, elaborada pelo jornal norte-americano New York Times, o símbolo arquitetônico da capital amazonense, o Teatro Amazonas, é destaque na pesquisa online do site Angi, que apontou o monumento histórico como “o mais bonito do Brasil”.

A pesquisa, provocada pelo site português, analisou 132 países, entre eles o Brasil, e a partir de informações, opiniões e conteúdos relacionados ao turismo, o majestoso teatro no coração da Amazônia, foi associado mais vezes à palavra “bonito”, nos comentários online, site de viagens TripAdvisor.

O Teatro Amazonas integra o conjunto de espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Para o secretário da pasta, Marco Apolo Muniz, o monumento que representa um dos símbolos do Amazonas, é motivo de orgulho para os amazonenses.

“O Teatro Amazonas é fruto do ciclo da borracha, um marco arquitetônico que movimenta a cultura do nosso estado, há 126 anos. Tombado como patrimônio histórico nacional, o teatro reserva uma beleza que se destaca dos demais, pois preserva parte da arquitetura e decoração original”, revela o secretário.

Além da beleza arquitetônica, o Teatro Amazonas reúne critérios de ordem técnica e estrutural, indispensáveis para realização de grandes eventos como o Festival Amazonas de Ópera, Festival de Jazz, Dança e Teatro.

“O palco do Teatro Amazonas já recebeu grandes nomes da classe artística local, de projeção nacional e internacional. Certamente é um dos espaços culturais mais disputados em todo Brasil, pela grandiosidade que o monumento apresenta, pela sua beleza arquitetônica e por oferecer condições para os mais variados formatos de eventos”, destaca Apolo.

A diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, também considera o reconhecimento do patrimônio histórico como o mais bonito do Brasil, um motivo de orgulho para a população amazonense, o que deve gerar ainda mais procura turística pelo estado.

“Certamente, esse resultado de pesquisa resultará em maior procura de visitantes pelo Teatro, que é um ícone da cultura amazonense. É motivo de orgulho para a população e para todos que contribuem para o funcionamento e preservação desse patrimônio, que agora, além de destaque entre os mais bonitos do mundo, é popularmente eleito o mais bonito do Brasil por uma pesquisa internacional”, informa a diretora.

O Teatro Amazonas segue em funcionamento para visitas turísticas de terça-feira a sábado, das 9h às 17h e, aos domingos, das 9h às 13h. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Amazonenses não pagam, mediante comprovação da naturalidade.

