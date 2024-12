TCE-AM vai sediar o “Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas” em 2025

Com debates sobre inovações e tecnologias na engenharia voltados para a sustentabilidade e baixo impacto ambiental, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediará, entre os dias 18 a 22 de agosto de 2025, a 21ª edição do Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – XXI SINAOP.

O evento, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), reunirá especialistas e representantes de diversas Cortes de Contas do país para promover o aprimoramento técnico dos profissionais e o aperfeiçoamento dos procedimentos de auditoria e fiscalização de obras e serviços de engenharia, sistemas de controle externo e interno.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou a relevância do Tribunal sediar um evento desta magnitude, reforçando o compromisso da Corte com a inovação no setor público. “É uma grande honra para o Tribunal de Contas do Amazonas receber o XXI SINAOP, um evento de extrema importância para o aprimoramento das auditorias em obras públicas. Em um estado como o Amazonas, que enfrenta desafios únicos em relação à preservação ambiental e à infraestrutura, esses debates são essenciais para unirmos desenvolvimento sustentável e governança responsável”, afirmou a conselheira.

Na edição de 2025, o tema central do evento será “Infraestrutura para um Brasil sustentável e integrado”, com o objetivo de analisar como as obras públicas podem ser planejadas e executadas de forma a minimizar os impactos ambientais e promover a conservação dos recursos naturais, bem como discutir o papel fundamental dos Tribunais de Contas na fiscalização dos gastos públicos e na promoção da boa governança, contribuindo para a sustentabilidade das obras e a proteção do interesse público.

O Simpósio é direcionado a servidores e dirigentes dos Tribunais de Contas e dos diversos órgãos de controle envolvidos com obras públicas dos governos federal, estaduais e municipais, assim como profissionais dos setores público e privado que exerçam fiscalização, gestão ou execução desse tipo de empreendimento.

Programação

Na programação estão previstas conferências, palestras e apresentações de artigos visando abordar temas atuais para o debate dos tópicos centrais do evento.

Conforme o cronograma, entre os dias 6 de janeiro a 6 de abril, estará aberta a fase de recebimento de artigos técnicos para o XXI SINAOP. Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do evento em https://www.ibraop.org.br/xxi-sinaop/.

IBRAOP

Criado em novembro de 2000, o IBRAOP é uma sociedade civil de direito privado sem fins econômicos, de âmbito nacional, constituído por profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de nível superior e que exercem atividades relacionadas à auditoria de obras públicas. Após sua criação, passou a ser a instituição organizadora do SINAOP em conjunto com os tribunais de contas brasileiros.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix