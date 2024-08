TCE-AM terá 47 processos na pauta de julgamento desta terça-feira (27)

Quarenta e sete processos devem ser apreciados pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) durante a 29ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, a partir das 10h desta terça-feira (27).

A pauta de adiados, com os processos que retornam a julgamento após pedido de vista dos membros do Pleno, terá quatro processos em julgamento, sendo duas prestações de contas anual; uma denúncia e uma inspeção extraordinária.

Já a pauta do dia, com 43 processos ao todo, terá 14 representações; nove recursos; seis embargos de declaração; cinco prestações de contas anuais; cinco tomadas de contas; duas admissões de pessoal de concurso pendentes; uma inspeção extraordinária, além de uma consulta.

Entre as prestações de contas estará a do exercício de 2022 do Fundo Municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira, de responsabilidade de Isaias Benjamim da Silva; do exercício de 2022 da Câmara Municipal de Envira, de responsabilidade de Francisco de Jesus da Costa Silva, e do exercício de 2023 do Fundo Especial da Defensoria Pública, de responsabilidade de Manuela Cantanhede Veiga Antunes, entre outras.

A sessão contará com transmissão ao vivo por meio do Facebook e canal do YouTube da Corte de Contas amazonense.

