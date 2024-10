TCE-AM sediará 1º Encontro Nacional da Primeira Infância

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediará entre os dias 22 e 24 de outubro, no Auditório da Corte de Contas, o 1º Encontro Nacional da Primeira Infância – ENAPI.

Com o objetivo de fortalecer as iniciativas sobre a primeira infância no âmbito dos Tribunais de Contas do país, especialmente na Região Norte, o evento tem o intuito de acompanhar a evolução dos procedimentos de Auditoria Operacional sobre o tema para 2025 e discutir políticas públicas voltadas a crianças de zero a seis anos.

Conforme a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, o encontro é uma ótima oportunidade para a sociedade civil conhecer ações de órgãos públicos e agentes sociais voltadas à primeira infância

“Este evento representa uma oportunidade única para que todos possam conhecer as iniciativas dos órgãos públicos e agentes sociais focados na primeira infância. Reuniremos especialistas para avançar em questões fundamentais para o futuro das crianças”, destacou a conselheira-presidente.

O ENAPI reunirá profissionais do direito, saúde, educação e meio ambiente, além de representantes de organizações sociais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Escola de Contas Públicas (ecpvirtual.tce.am.gov.br).

A programação inclui palestras e debates sobre políticas públicas, educação ambiental para crianças, combate às desigualdades e auditoria operacional.

O evento é realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), TCE-AM e Escola de Contas Públicas, com apoio da ATRICON, ABRACOM, AUDICON e CNPTC.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix