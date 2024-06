TCE-AM prorroga prazo de envio de artigos para publicação em Revista Científica

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) prorrogou o prazo de submissão de artigos do I Concurso de Artigos Científicos para até o dia 5 de julho. O certame realizado pela Corte de Contas tem por objetivo selecionar artigos para publicação na Revista Científica do Tribunal.

O edital de retificação do concurso foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (18), e pode ser acessado em doe.tce.am.gov.br.

De acordo com o coordenador da Comissão da Revista Científica e vice-presidente, conselheiro Fabian Barbosa, a prorrogação visa proporcionar maior oportunidade aos pesquisadores e acadêmicos a submissão de novos artigos.

“A iniciativa, capitaneada por mim, pelo conselho, e sob a liderança da conselheira Yara Amazônia Lins, é para oportunizar aos discentes, docentes, pesquisadores e interessados, espaço para publicação de suas pesquisas, na busca pelo desenvolvimento acadêmico, e na via transversa do direito institucional e da coletividade”, destacou o vice-presidente, conselheiro Fabian Barbosa, durante anúncio em sessão plenária nesta terça-feira.

Sobre o concurso

A Revista Científica do TCE-AM é promovida pela conselheira-presidente, Yara Amazônia Lins, com o intuito de fomentar a pesquisa acadêmica em áreas relacionadas à competência da Corte de Contas. A execução será realizada pela Comissão da Revista do TCE-AM e do Ministério Público de Contas (MPC), conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Fabian Barbosa.

A edição trará como temática principal “Tribunal de Contas: do caráter pedagógico das decisões à sua pretensão punitiva e ressarcitória”. As áreas abrangidas pelo concurso incluem Direito Público, Direito Privado aplicado ao Tribunal de Contas, Contabilidade Pública e Privada, Economia, Administração Pública e gestão do patrimônio público, Gestão Pública, Mecanismos de impacto na apresentação e Análise das Prestações de Contas Públicas.

Cronograma

Os pesquisadores poderão submeter artigos até o dia 5 de julho, de acordo com o cronograma previsto no edital. Após deferimento e recursos de inscrições, a comissão julgadora fará avaliação dos artigos até o dia 8 de agosto.

O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de agosto, e, após prazo para interposição de recursos, o resultado definitivo deve ser divulgado no dia 16 do mesmo mês.

amazonianarede

Texto: Lucas Silva