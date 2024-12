TCE-AM passa a integrar a Rede Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas

Com a publicação da Portaria nº 73/2024 pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) oficializou sua participação na Rede de Secretários de Comunicação (Rede Secom). A iniciativa visa padronizar e fortalecer a comunicação pública dos Tribunais de Contas, promovendo mais transparência e proximidade com a sociedade.

Criada como parte do plano estratégico 2024-2029 da Atricon, a Rede Secom busca ampliar o diálogo com a sociedade, focando em gestão de redes sociais, comunicação institucional e relacionamento com a imprensa. Entre seus principais objetivos estão fortalecer a imagem dos Tribunais de Contas como instituições essenciais à democracia, ampliar o acesso às informações públicas, garantindo que cidadãos tenham acesso facilitado às informações públicas, e aprimorar a comunicação por meio de campanhas e ações educativas que melhorem a compreensão do papel dos Tribunais de Contas.

Estrutura e gestão

A Rede Secom é composta por líderes das áreas de comunicação de diversos Tribunais de Contas do Brasil, incluindo o TCE-AM, que será representado por Mariana de Azevedo Sodré Dantas Cavalcante. A gestão da Rede será coordenada pela Atricon e contará com um Comitê Executivo, responsável por definir diretrizes e implementar projetos estratégicos em comunicação pública.

As decisões e projetos serão realizados, preferencialmente, de forma remota, facilitando a integração nacional. No entanto, encontros presenciais poderão ser realizados em casos excepcionais, sempre aprovados pela direção da Atricon.

A integração à Rede Secom representa um avanço estratégico para o TCE-AM. A instituição poderá trocar experiências e adotar boas práticas desenvolvidas por outros Tribunais de Contas, reforçando seu compromisso com a transparência e a prestação de contas.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou a relevância dessa adesão. “A integração à Rede Secom reforça nosso compromisso com a transparência e a comunicação efetiva. Estamos prontos para colaborar e adotar práticas inovadoras que fortaleçam nosso papel perante a sociedade”, disse.

Além disso, a medida permite ao TCE-AM participar de projetos como o “Comunica Atricon”, apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), voltado à modernização da comunicação institucional e ao aprimoramento da gestão de informações públicas.

Texto: Pedro Sousa