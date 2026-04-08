TCE-AM lança programa ‘Viva Mais TCE’ e transforma cuidado com a saúde em projeto permanente

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, na manhã desta terça-feira (7), Dia Mundial da Saúde, no hall da Corte, o programa “Viva Mais TCE”, iniciativa que reforça a importância do cuidado com a saúde dos servidores por meio de ações estruturadas e permanentes.

A iniciativa marca uma estratégia contínua da gestão voltada à promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, com ações durante todo o biênio 2026-2027. Logo no lançamento, uma feira de saúde reuniu serviços e atividades voltadas à prevenção e ao monitoramento de condições clínicas.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou que a proposta está alinhada ao compromisso da gestão com o bem-estar dos servidores. “Cuidar das pessoas é essencial para fortalecer a instituição e garantir um serviço público mais eficiente e humanizado”, afirmou.

Coordenado pela Diretoria de Saúde (Disau), o programa foi concebido com foco em prevenção e acompanhamento contínuo. De acordo com o diretor da Disau, cardiologista João Marcos Bemfica, a proposta vai além de ações pontuais.

“É um programa que visa a melhora na qualidade de vida, na promoção da saúde e na prevenção de doenças crônicas em todos os servidores do Tribunal. Hoje é o lançamento, mas ele vai se desenvolver ao longo de todo o biênio, com várias frentes de atuação”, explicou.

Segundo ele, a estratégia inicial inclui o mapeamento do perfil de saúde dos servidores, por meio de formulários, permitindo a definição de ações mais direcionadas. Entre os eixos previstos estão saúde mental, saúde bucal, prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e obesidade, além de combate ao tabagismo e acompanhamento de dores crônicas com suporte fisioterapêutico.

“A qualidade de vida é fundamental para uma melhor produtividade no trabalho. Quando o servidor está bem, isso se reflete diretamente no desempenho institucional”, reforçou Bemfica.

Durante o evento de lançamento, foram oferecidos serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, avaliação de peso, orientações em saúde mental e bucal, além de atividades lúdicas, como dança, com o objetivo de engajar os participantes e estimular hábitos saudáveis.

A chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), Jeane Benoliel, destacou que o programa reflete uma diretriz mais ampla da atual gestão.

“Está muito claro, em todas as ações do Tribunal, que existe uma preocupação real com o bem-estar físico e emocional dos servidores. Não é apenas discurso, são ações concretas que criam espaços para cuidado, orientação e promoção da saúde dentro do ambiente de trabalho”, afirmou.

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Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM