TCE-AM lança ‘Prêmio Excelência’ para melhorias e otimização de processos

Com o objetivo de incentivar a melhoria contínua e a otimização dos processos internos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins anunciou, nesta terça-feira (27), durante a 30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, o ‘Prêmio Excelência TCE’.

A iniciativa irá premiar servidores que desenvolvam projetos para otimizar processos e melhorar os serviços ao público. O prêmio é aberto a todos os funcionários do órgão, independentemente do vínculo ou setor, incentivando a colaboração entre diferentes áreas.

“Acreditamos que o talento e a dedicação dos servidores são os pilares que sustentam nossa instituição. Por isso, este programa foi criado para reconhecer e premiar as iniciativas que contribuem significativamente para a otimização dos processos e para o sucesso na gestão pública. A eficiência e a eficácia das atividades do Tribunal são fundamentais para garantir a excelência dos serviços que oferecemos”, destacou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

Funcionamento e metodologia

Os servidores podem formar equipes de três a dez integrantes, de diferentes setores da instituição. Os projetos seguirão metodologias como o Ciclo PDCA e o Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), com apoio da Escola de Contas Públicas do TCE-AM.

O processo de avaliação dos projetos será conduzido por uma comissão julgadora designada para esse fim, com critérios baseados nas etapas das metodologias mencionadas. Os melhores serão reconhecidos em uma cerimônia pública e inscritos no Prêmio Qualidade Amazonas (PQA).

“Iremos mostrar para a sociedade que estamos indo além daquilo que é nossa atribuição para mostrar e incentivar a coletividade amazonense a também buscar a excelência. O programa será cíclico e, nosso objetivo, é que já no ano que vem possamos estar colhendo os primeiros frutos desses trabalhos”, disse Ocimar Meloni, diretor do setor de Consultoria Técnica do TCE-AM (Consultec).

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins convidou todos os funcionários a participarem, formando equipes e submetendo projetos que tragam resultados concretos e sustentáveis para a Corte de Contas.

“Contamos com a competência e contribuição de todos para que, juntos, possamos consolidar o TCE-AM como uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente por sua sustentabilidade, inovação e excelência em relação aos serviços prestados à sociedade”, disse.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa