TCE-AM inaugura sala de teleauditoria para reforçar transparência e modernizar fiscalizações

Com o compromisso de ampliar a transparência e a eficiência nas fiscalizações públicas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) inaugurou sua nova sala de teleauditoria, projetada para permitir monitoramentos remotos em tempo real. Localizado no segundo andar do prédio principal do Tribunal, o espaço é equipado com computadores de alto desempenho, telas interativas e conta com uma sala para reuniões estratégicas, onde serão analisados documentos, imagens de satélite e outros dados relevantes.

A estrutura foi concebida para enfrentar um dos maiores desafios do Amazonas: a fiscalização de municípios distantes e de difícil acesso. Por meio de tecnologia avançada, a teleauditoria possibilita a análise detalhada de obras públicas, gestão de recursos hídricos e monitoramento ambiental, tudo a partir da sede do TCE-AM, em Manaus.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a inauguração representa um avanço significativo na missão institucional de promover transparência e boa gestão pública.

“O Amazonas exige soluções inovadoras devido às suas particularidades geográficas. A teleauditoria nos permite superar barreiras, encurtar distâncias e fiscalizar a gestão pública de maneira ágil e eficiente, promovendo mais transparência, economicidade e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos”, ressaltou a conselheira.

A conselheira-presidente também reconheceu o esforço coletivo dos servidores envolvidos na implementação do projeto.

“Este espaço simboliza nosso compromisso com a inovação e o aprimoramento contínuo dos serviços prestados pelo Tribunal. Mais do que uma sala, ela representa nossa missão de servir a sociedade amazonense com excelência, garantindo que cada recurso público seja utilizado de forma responsável e em benefício de todos”, frisou Yara Amazônia Lins

Durante a cerimônia de inauguração, o secretário de Controle Externo (Secex), Stanley Scherrer, destacou a relevância do projeto para otimizar as auditorias em um estado com dimensões continentais.

“Estamos no maior estado do Brasil, com a pior logística para deslocamentos. Essa realidade sempre dificultou nossas fiscalizações. Com a teleauditoria, podemos monitorar municípios a mais de mil quilômetros de distância, gerando fiscalizações mais céleres e, muitas vezes, até com mais qualidade, sem sair da sede”, afirmou Scherrer.

Ele também enfatizou a economia financeira e ambiental proporcionada pelo sistema:

“A teleauditoria reduz gastos com viagens e elimina o uso desnecessário de papel, resultando em uma economia anual de cerca de R$ 1 milhão. Antes, precisávamos imprimir grandes volumes de documentos nas unidades fiscalizadas e depois digitalizá-los. Hoje, tudo acontece de forma eletrônica.”

Histórico e regulamentação

A teleauditoria foi instituída pela Resolução Nº 28/2021, que atualizou a Resolução Nº 4/2020 para regulamentar o Sistema de Fiscalização à Distância, permitindo auditorias e inspeções remotas nas áreas contábil, financeira, operacional, orçamentária e patrimonial nos municípios do interior do Amazonas.

Desde sua implementação em 2017, a ferramenta ganhou ainda mais relevância durante a pandemia de Covid-19, quando as fiscalizações passaram a ocorrer integralmente de forma remota. As datas das teleauditorias são publicadas no Diário Oficial, e os gestores municipais devem estar conectados, com documentos prontos para envio e análise.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa