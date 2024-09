TCE-AM faz esforço concentrado para zerar estoque de processos

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (27), a conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, ressaltou uma das prioridades da sua gestão: reduzir o estoque de processos pendentes na instituição. A meta é zerar o estoque de processos pendentes, evitando a prescrição e garantindo maior eficiência no trabalho do Tribunal.

Durante o encontro, Yara Lins ressaltou a importância do apoio dos servidores para alcançar esse objetivo. “Gostaria de contar com o apoio de cada um de vocês, que são essenciais para o cumprimento das metas estabelecidas. A presidência tomou a importante medida de priorizar a redução do estoque de processos, com o objetivo de otimizar nossos resultados e evitar a prescrição”, afirmou a conselheira.

Para isso, a presidente pediu a colaboração dos setores que integram o Controle Externo, principal responsável pelo levantamento e instrução dos processos. Segundo Yara Lins, o acompanhamento semanal do andamento dos processos será intensificado.

O secretário de Controle Externo, Stanley Scherrer, explicou que o Tribunal está mobilizando servidores de diferentes áreas, por meio do Programa de Cooperação de Instrução (PROCOP), para auxiliar no trabalho de redução do estoque. A meta é que cada servidor designado instrua quatro processos a mais por mês até o final de 2024.

A conselheira-presidente reafirmou o compromisso de acompanhar de perto o andamento das atividades e reforçou a importância do trabalho conjunto para que o TCE-AM mantenha sua eficiência e transparência. “Precisamos zerar esses processos. Não há motivo para processos se acumularem. Temos que ser objetivos e avançar”, concluiu.

Com essas medidas, o TCE-AM busca acelerar o julgamento dos processos e continuar prestando um serviço de qualidade à sociedade, sem comprometer o controle externo e a fiscalização dos recursos públicos. A próxima reunião de acompanhamento está prevista para o final de outubro, quando serão avaliados os primeiros resultados.

amazonianarede