TCE-AM divulga resultado preliminar do Processo Seletivo para Estágio

Estudantes do Ensino Superior já podem acessar o resultado preliminar do Processo Seletivo de Estágio (PSS/2024) para o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

A lista foi divulgada na edição desta sexta-feira (19) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Corte de Contas amazonense, e pode ser acessada por meio do link:

https://doe.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/Edicao-de-n%C2%B03360-de-19-de-julho-de-2024.pdf

Conforme o cronograma atualizado do PSS, o próximo passo será a liberação para interposição de recursos sobre o resultado preliminar, durante os dias 22 e 23 de julho. Os recursos interpostos serão divulgados no dia 26 e o resultado final do PSS será divulgado no dia 31 de julho.

O critério de avaliação do PSS levou em conta o Histórico Escolar do candidato, especificamente uma análise do coeficiente de rendimento acumulado e da carga horária total cursada pelo aluno.

Estagiários aprovados no PSS terão direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 1.286,59, além de auxílio-transporte no valor de R$ 215,68, totalizando R$ 1.502,27. A carga horária do estágio será de 25 horas semanais, divididas em cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período de funcionamento da Corte de Contas, nos turnos matutino e vespertino.

Os cursos com vagas disponíveis para início imediato são Direito (32); Administração (12); Engenharia Civil (1); Ciências Econômicas (1); Ciências Contábeis (1) e Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação (1).

Já os cursos que terão formação de cadastro de reserva são Arquitetura; Arquivologia; Assistência Social; Comunicação Social; Design; Pedagogia e Fisioterapia.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa