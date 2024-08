TCE-AM divulga resultado final do processo seletivo de estágio

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, na tarde desta quinta-feira (01), o resultado final do Processo Seletivo de Estágio (PSS/2024). Lançado pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins no dia 21 de junho, o PSS disponibilizou 48 vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva em 13 cursos diferentes.

O resultado, com a lista classificatória dos candidatos, pode ser conferido no Diário Oficial Eletrônico, disponível no endereço eletrônico doe.tce.am.gov.br ou clicando aqui.

O critério de avaliação do PSS levou em conta o Histórico Escolar do candidato, especificamente uma análise do coeficiente de rendimento acumulado e da carga horária total cursada pelo aluno.

Estagiários aprovados no PSS terão direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 1.286,59, além de auxílio-transporte no valor de R$ 215,68, totalizando R$ 1.502,27. A carga horária do estágio será de 25 horas semanais, divididas em cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período de funcionamento da Corte de Contas, nos turnos matutino ou vespertino.

Convocação

Os candidatos aprovados no processo seletivo serão convocados por meio do telefone ou e-mail fornecido no ato da inscrição. A convocação seguirá ordem classificatória, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis, para preenchimento imediato em cada curso, sendo respeitada também a chamada de candidatos com deficiência.

Os cursos com vagas para início imediato são: Direito (32); Administração (12); Engenharia Civil (1); Ciências Econômicas (1); Ciências Contábeis (1); e Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação (1).

Já os cursos que terão formação de cadastro de reserva são Arquitetura; Arquivologia; Assistência Social; Comunicação Social; Design; Pedagogia e Fisioterapia.

Após a convocação, cada candidato terá o prazo de três dias úteis para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), localizado na sede da Corte de Contas amazonense, com os documentos exigidos no edital.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa