TCE-AM deve julgar 107 processos na sessão desta quarta-feira (19)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem julgar ao menos 107 processos durante a 6ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h desta quarta-feira (19).

A pauta de adiados terá nove processos, entre eles três prestações de contas anuais; quatro recursos; uma fiscalização de atos de gestão e um embargo de declaração.

Já a pauta do dia terá 98 processos, sendo 20 representações; 40 recursos; 19 prestações de contas anuais; quatro tomadas de contas especial; três fiscalizações de atos de gestão; dez embargos de declaração; um contrato de prestação de serviços; além de uma auditoria.

Entre as prestações de contas estará em julgamento a referente ao exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Tabatinga, de responsabilidade do Sr. Saul Nunes Bermeguy. Também será julgada a prestação de contas de 2022 da Câmara Municipal de Novo Airão, de responsabilidade da Sra. Nerita de Castro Menezes e da Maternidade Dona Nazira Daou, exercício de 2022, de responsabilidade da Sra. Andréa Gonçalves Castro.

A Sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o canal oficial do TCE-AM no YouTube.

amazonianarede

Texto: Flávia Rezende

DICOM TCE-AM