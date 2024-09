Tabata Amaral solta xingamentos após nova confusão em debate com Marçal

Tabata Amaral (PSB), candidata à Prefeitura de São Paulo, se indignou com a proporção do novo debate realizado na noite da última segunda-feira (23), e que foi encerrada com um soco que o produtor Nahuel Medina, que trabalha para Pablo Marçal (PRTB), deu no rosto de Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB).

Durante uma sabatina após a realização do debate promovido pelo Flow News, a candidata desabafou, e não escondeu sua revolta ao soltar palavrões. “Sabe qual é a merda maior? Eu estava lá que nem uma filha da p*** falando sobre as minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que amanhã só vão falar do soco”, disse.

“Não vão comparar as propostas. Eu tenho uma teoria, quase uma teoria da conspiração, de que colocaram o Pablo Marçal para que a gente não visse as merdas que estão acontecendo em São Paulo”, desabafou Tabata Amaral.

Pablo Marçal, inclusive, foi expulso do debate, após não cumprir com as regras ao dizer que iria prender o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e insistiu em repetir. Apesar de faltar poucos minutos pra o encerramento do debate, o jornalista Carlos Tramontina, mediador, expulsou o candidato, após três advertências consecutivas.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Luís Gusttavo