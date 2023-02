Suspeito de matar professor a facadas no AM era irmão do ‘affair’ da vítima

Um homem que não teve a identidade revelada, de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira (13), por envolvimento no latrocínio do professor Cristovão Moura Lemos, que tinha 78 anos. O crime ocorreu no dia 1° de fevereiro deste ano, na casa da vítima, no bairro Terra Preta, município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a vítima foi morta com três golpes de faca na região do pescoço e nas costas, e teve objetos subtraídos de seu imóvel. Segundo Allemand, um dia após o crime, um adolescente, 17, com quem a vítima tinha um relacionamento, foi apreendido por envolvimento no fato.

“Durante as oitivas do adolescente, ele confessou que seu irmão, também possuía participação no crime, inclusive sendo ele o responsável por desferir os golpes de facas contra a vítima e subtrair alguns objetos da residência dele”, informou o delegado.

Conforme a autoridade policial, após esse depoimento, foi solicitada à Justiça pela prisão temporária do autor, e a ordem judicial foi decretada pelo juiz titular da Comarca de Manacapuru. “Em diligências, conseguimos localizar e prender o infrator no bairro Aparecida”, disse o titular da DIP.

O homem responderá por latrocínio e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Diário 24h AM

https://d24am.com/policia/suspeito-de-matar-professor-a-facadas-no-am-era-irmao-do-affair-da-vitima/