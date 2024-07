Suspeito de assalto é espancado por passageiros da linha 610, em Manaus

Segundo informações de testemunhas, o homem entrou no ônibus e anunciou o assalto fingindo estar armado com uma faca

Manaus – Um homem, não identificado, foi espancado por passageiros após tentar cometer um suposto assalto na noite desta terça-feira (9), em um ônibus da linha 610, no Centro, zona sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o homem entrou no ônibus e anunciou o assalto fingindo estar armado com uma faca, no entanto, os passageiros perceberam que ele não tinha a arma branca e o espancaram.

Ainda segundo as informações, o homem ainda tentou fugir mas foi detido pelos passageiros que acionaram a polícia militar. Por conta dos ferimentos, o suspeito precisou ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar de Manaus.

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

