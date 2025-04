Criminoso é morto em tentativa de assalto a pousada no interior do AM

O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4), e, além do criminoso morto, outros três suspeitos foram presos.

Um homem, ainda não identificado, morreu após entrar em confronto com policiais militares durante uma tentativa de assalto a uma pousada na Comunidade Tumbira, Zona Rural de Iranduba, município no interior do Amazonas. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4), e, além do criminoso morto, outros três suspeitos foram presos.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), os suspeitos chegaram armados à pousada e anunciaram o assalto. Uma das vítimas, que estava no local, conseguiu avisar o esposo, que imediatamente acionou a polícia.

A equipe policial informou ainda que quando chegaram ao local, foram recebidos a tiros pelos criminosos. Na troca de tiros, o suspeito que foi baleado não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Durante a ação, uma pessoa que estava na pousada foi ferida e encaminhada para um hospital em Manaus. A identidade da vítima e seu estado de saúde não foram divulgados.

Três outros suspeitos foram presos e levados para a 31ª Delegacia Interativa de Iranduba (DIP), onde permanecem à disposição da Justiça. Pelo menos um dos envolvidos já tinha passagem pela polícia e usava uma tornozeleira eletrônica no momento do crime.

Por g1 AM