Surfista italiana morre após ser atacada por peixe-espada na Indonésia

A morte da surfista foi confirmada por Lahmudin Siregar, da agência de Gestão de Desastres de Mentawai

Indonésia- A surfista italiana Giulia Manfrini, 36, morreu após ser atacada por um peixe-espada na última sexta-feira (18), nas Ilhas Mentawai, na Indonésia.

A atleta chegou a ser socorrida por banhistas mas não resistiu ao ferimento e morreu em um hospital da região. A morte da surfista foi confirmada por Lahmudin Siregar, da agência de Gestão de Desastres de Mentawai.

“Inesperadamente, um peixe-espada saltou sobre Giulia Manfrini e a atingiu diretamente no peito, de acordo com as informações que recebemos do chefe do subdistrito de Southwest Siberut”, disse.

Giulia era amante de surf e dos esportes de inverno, mas também atuava como influenciadora nas redes sociais. No Instagram, a italiana tinha mais de 22 mil seguidores.

Um dos maiores surfistas italianos da atualidade, Leonardo Fioravanti usou as redes sociais para lamentar o ocorrido.

“Giulia sempre foi muito gentil comigo. Meus pensamentos estão com a família”, disse o atleta.

Da Redação Portal d24am