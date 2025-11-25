‘Superfungo’ genital se espalha no Reino Unido e acende alerta entre autoridades

Fungo é resistente a remédios tradicionais, e tratamento alternativo tem efeitos colaterais extremamente tóxicos

Reino Unido- Casos do “superfungo” conhecido como T. indotineae (trichophyton indotineae), que só pode ser eliminado com um tratamento extremamente tóxico, vem aumentando de forma alarmante no Reino Unido.

Segundo o jornal The Sun, os casos de contaminação aumentaram em 500% nos últimos três anos. No Reino Unido e na Irlanda, os casos passaram de 44 em 2022 para 258 em março de 2025.

O fungo causa inflamações parecidas com “pontos vermelhos” pela região da virilha e das nádegas. Sem o tratamento adequado, o fungo pode se espalhar por todo o corpo, aumentando a dor do paciente e o risco de infecções.

Especialistas comentaram que o fungo não causa risco de vida, mas o tratamento pode ser muito difícil, já que antifúngicos tradicionais não são suficientes.

“Isso está se tornando um problema muito grande no Reino Unido”, disse o professor Darius Armstrong-James, especialista em fungos do Imperial College London. “Não sabemos o quão endêmico ou pandêmico isso se tornará, mas a frequência crescente de novos casos chegando aos hospitais já é muito preocupante.”

O T. indotineae surgiu na Índia em 2014, mas desde então sofreu mutações e se tornou resistente a antifúngicos tradicionais, e só pode ser tratado com doses de itraconazol, uma droga que pode causar efeitos colaterais tóxicos para o fígado e o coração.

Na última década, foram registrados casos em pelo menos 20 países, como Alemanha e os Estados Unidos. No Brasil, um caso do fungo foi registrado em abril de 2025, na região de Piracicaba, no interior de São Paulo.

