Sobe para quatro o número de mortos de explosão em embarcação no AM

Manaus- Morreu, neste domingo (28), mais uma das vítimas do incêndio da embarcação Comandante Souza, ocorrido na madrugada de sábado (27). Trata-se de uma idosa de 70 anos, que estava internada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Com isso, sobe para quatro o número de vítimas fatais do acidente na lancha rápida que ia de Manaus para o município de Santa Izabel do Rio Negro e pegou fogo na comunidade Santa Maria, a 40 minutos da capital.

Todas as vítimas fatais, até o momento, são mulheres, com idades entre 51 e 76 anos e os corpos já foram liberados para as famílias pelo Instituto de Identificação Anderson Conceição.

A primeira vítima fatal confirmada foi uma idosa de 76 anos, que morreu, ainda no sábado, enquanto era transferida para um hospital, em Manaus. A segunda vítima, também idosa de 65, teve o corpo encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), também no sábado, a 15 quilômetros de distância do local do incêndio.

A terceira morte confirmada foi de uma mulher de 51 anos, que teve o corpo carbonizado encontrado na parte de baixo da embarcação. Após trabalho de identificação Necropapiloscopico feito pelo IML, constatou-se que o corpo era de uma pessoa do sexo feminino e não masculino, como informado inicialmente.

A quarta vítima fatal, uma idosa de 70 anos, estava internada no Hospital João Lúcio, com fratura no punho e na têmpora, faleceu neste domingo, após parada cardiorrespiratória.

Até o momento, 19 pacientes, das 23 pessoas feriadas no incêndio que foram encaminhados para unidades da rede estadual de saúde, receberam alta. Outras duas pacientes seguem internadas no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e uma delas deve passar por procedimento cirúrgico ainda esta semana. No Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, um paciente segue no hospital, com estado de saúde estável.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou, ao longo de todo o domingo, buscas de mergulho e de superfície no local em que a embarcação pegou fogo, mas não localizou nenhum outro desaparecido. Equipes de resgate da corporação vão pernoitar no local e retomar os trabalhos na segunda-feira (29). Ao todo, 59 pessoas foram resgatadas com vida por equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

Estão empregadas na operação três embarcações com 20 profissionais do CBMAM, entre mergulhadores, especialistas em combate a incêndio, especialistas em altura e especialistas em atendimento pré-hospitalar.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am