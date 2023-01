Sines ofertam 331 vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sine Manaus e o Sine Amazonas ofertam 331 vagas de emprego nesta segunda-feira (9).

O Sine Manaus oferta 167 vagas de emprego em várias áreas de atuação, das 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site do Ministério do Trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus da Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais

Sine Amazonas

O Sine Amazonas oferta 164 vagas de emprego nesta segunda-feira (9). A distribuição das senhas e atendimento serão realizados das 8h às 14h. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores .

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador, no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

Diário 24h AM – Empregos

https://d24am.com/economia/empregos/sines-ofertam-331-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira/