Gracyanne Barbosa teria bloqueado Belo nas redes sociais e não planeja reatar casamento, diz colunista

Parece que as coisas não estão fáceis… Depois da separação polêmica, Gracyanne Barbosa e Belo deixaram os fãs curiosos com a possibilidade de reatarem o casamento. Porém, ao que tudo indica, a influenciadora deixou a ideia para lá.

Em conversa com o colunista Leo Dias, Gracy revelou que não só deixou de seguir o ex-marido nas redes sociais, mas também o bloqueou em tudo, fazendo com que seja impossível os dois entrarem em contato.

– Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto para casa, declarou.

Vale lembrar que o ex-casal já está separado há pouco mais de oito meses. Mesmo depois das notícias virem à tona, Gracyanne e Belo pareciam estar pensando em uma possível reconciliação. Porém, o cenário mudou depois das falas do cantor, que foram reprovadas pela musa fitness.

Gracy não concordou com as brincadeirinhas que aconteceram durante as gravações do Domingo com Huck, quando disseram que Belo deveria encontrar uma nova namorada.

