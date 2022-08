Servidores do TCE-AM participam da Olimpíada dos Tribunais de Contas, em Natal-RN

Entre os dias 22 e 28 de agosto, 83 servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participam da Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas (OTC), edição 2022, realizada em Natal-RN.

“É uma grande alegria para o nosso Tribunal poder fazer parte da retomada dessa competição nacional com tantos atletas nos representando. Nós que ficamos em Manaus estaremos na torcida para que (os atletas) voltem com vitórias”, declarou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

A Olimpíada tem início na próxima segunda-feira (22) com a cerimônia de abertura, que tem a finalidade de apresentar as delegações devidamente uniformizadas e com as bandeiras de cada estado para o “Desfile de Delegações”.

Com representantes em todas as modalidades, a Corte do Amazonas vai competir no atletismo, futsal, voleibol, natação, xadrez, entre outros. A delegação masculina conta com 57 atletas e a feminina com 26.

As competições começam a partir do dia 23 com modalidades individuais e seguem até o dia 27, encerrando com os esportes coletivos.

O time de futsal feminino do TCE-AM conquistou os títulos das duas últimas edições e este ano vai a Natal em busca do tricampeonato.

O evento termina no dia 28 de agosto com a cerimônia de encerramento, onde serão entregues os troféus de 1º, 2º e 3º lugares gerais da OTC 2022.

Sobre a Olimpíada

Promovida pela Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (ANOSTC), a Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas/Natal – OTC 2022 tem o objetivo de promover a integração, através do intercâmbio desportivo, entre os servidores (efetivos, comissionados e terceirizados), conselheiros, auditores, membros do Ministério Público, ativos ou inativos da Corte de Contas, procurando sempre zelar pelo espírito esportivo e bem-estar social.

Diretoria de Comunicação do TCE-AM