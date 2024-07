‘Se manca’: Jojo Todynho se revolta com comentário polêmico sobre seu corpo em foto de biquíni e dá resposta afiada. Entenda!

Jojo Todynho , atualmente pesando 96 quilos, sempre vira assunto nas redes sociais devido à mudança em seu corpo nos últimos meses, quando perdeu mais de 53 kg após ter feito uma bariátrica e mudou completamente seus hábitos de vida.

Atualmente com uma rotina exemplar de alimentação balanceada e muitos exercícios físicos, Jojo Todynho deu o que falar ao lançar um curso de emagrecimento nas redes sociais na última semana, que veio seguido de novas fotos de biquíni da cantora em uma lancha no Rio de Janeiro.

Os cliques, publicados no sábado (06), deram o que falar pelo modelo do biquíni de crochê escolhido pela cantora, que representava uma flor nos seios, repleto de vazados. A ousadia da de Jojo Todynho nos cliques veio acompanhada de um comentário polêmico de um fã, que analisou seu corpo e disparou: “Agora aí sim tem todo o meu respeito”.

O comentário, sugerindo que a artista só passou a ser “interessante” a partir do momento que emagreceu, foi respondido pela própria. Sem papas na língua, Jojo Todynho expressou sua revolta com o internauta e detonou: “Se manca”, sendo acompanhada por fãs que a defenderam.

Jojo Todynho não se pronunciou sobre polêmica com curso de emagrecimento

Com 53 quilos a menos, Jojo Todynho deu o que falar na última semana ao anunciar um curso de emagrecimento nas redes sociais. O conteúdo veio acompanhado de um vídeo com um relato da cantora sobre o seu processo de peso recorde nos últimos 11 meses.

“Querem novidade? Vem aí o curso de emagrecimento com Jojo Todynho! Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! Nesse curso, você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis! Chega de desculpas, emagreça com Jojo Todynho”, escreveu a cantora na legenda.

Para alguns internautas, porém, o curso virou motivo de revolta pelo fato da ex-esposa de Lucas Souza ter passado por uma bariátrica em agosto do ano passado. Jojo Todynho foi detonada e recebeu até acusações de estar enganando seu público. A cantora, porém, preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

amazonianarede

Purepeople.br Hernane Freitas