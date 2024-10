‘Se ficar, vai morrer’, afirma prefeita de Tampa, nos EUA, sobre o furacão Milton

“Se você escolher ficar em uma das zonas de evacuação, você vai morrer”.

A saber, a frase foi dita pela prefeita de Tampa, na Flórida, Jane Castor, e dá a dimensão do tom de preocupação das autoridades nos Estados Unidos com o furacão Milton, que o governo norte-americano teme ser um dos piores do século na Flórida.

Assim, a cidade de Tampa é dividida em cinco áreas, e duas delas a evacuação é obrigatória, de acordo com autoridades locais.

Classificado como “explosivo” pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), o Milton começou a segunda-feira (7) como um furacão de categoria 2 e, em pouco mais de quatro horas, pulou três categorias, até alcançar a 5, a máxima, na escala de intensidade de furacões.

Na terça-feira (8), o furacão avançava sobre o golfo do México em direção à baía de Tampa, na costa oeste da Flórida, onde deve tocar o solo na quarta-feira (9).

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez coro com o tom alarmista de Castor e pediu que os moradores das zonas demarcadas saiam “agora, agora, agora”.

“Se vocês estão sob ordem de evacuação, vocês devem evacuar agora, agora, agora. Vocês já deveriam ter evacuado. É uma questão de vida ou morte, e isso não é exagero… É uma questão de vida ou morte”.

Além disso, a vice-presidente e candidata à presidência dos EUA, Kamala Harris, também pediu que os moradores abandonem suas casas o quanto antes.

Em um período de pouco mais de quatro horas na segunda-feira (7), o furacão Milton, que se aproxima da Flórida, nos EUA, ganhou uma força “explosiva”, subindo da categoria 2 para a 5, a máxima na escala de intensidade de furacões.

O salto assustou especialistas e, segundo o presidente dos Estados Unidos, pode ser “um dos piores dos últimos cem anos na Flórida”.

PaiPee Antonio Eduardo