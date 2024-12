SBT rompe com Pablo Marçal após anúncio de ‘dia de CLT’

O SBT rompeu as negociações com o ex-coach Pablo Marçal, cotado para apresentar o novo Casos de Família a partir de 2025. A emissora teria se incomodado com um vídeo postado pelo empresário, no qual ele mostra a chegada aos estúdios da emissora e diz estar em seu primeiro dia como funcionário subordinado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com isso, Alessandra Cariúcha quem assumirá o programa.

As informações são da coluna Outro Canal, do F5. A apresentadora, que já é contratada da casa pelo Fofocalizando, já foi comunicada de que vai assumir a nova atração. A direção da emissora ainda vai definir se o programa será semanal ou diário, assim como tomar outras decisões sobre a produção. As diretrizes só serão definidas no ano que vem.

Segundo a coluna, a emissora de Silvio Santos (1930-2024) achou “descortês” o comportamento do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, além de desrespeitoso com a direção da emissora.

Nas redes sociais do empresário, foi publicado um vídeo de ele chegando à emissora de helicóptero. A legenda insinuava que ele já era contratado da casa. “Pablo chegando no SBT para seu primeiro dia de CLT”, estava escrito no post, sem mencionar nos testes.

Dias depois, a rede emitiu um comunicado para esclarecer de que ele ainda não havia assinado contrato. “A Assessoria de Comunicação do SBT informa que o empresário e coach Pablo Marçal não foi contratado pela emissora. No último sábado (14) ele participou da gravação de pilotos para o novo programa Casos de Família e para outro projeto que o SBT pretende lançar em 2025””, constava na nota.

Além do Casos de Família, Marçal teria feito testes para apresentar um formato próprio, o Tribunal, no qual debateria temas com convidados. Ele seria acompanhado do ex-Jovem Pan Tiago Pavinatto e da promotora Gabriela Manssur. As informações são de Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

amazonianarede

Noticias Da TV