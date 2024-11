SBT dispensa funcionários e envia flores para ‘apaziguar crise’

O SBT segue se reestruturando desde quando Silvio Santos deixou o comando da emissora em 2022. Agora, sob o comando de Daniela Beyruti, nova presidente do canal, as coisas tem mudado e um pente fino tem sido passado em todos os setores da empresa.

Nesta última quinta-feira, 14 de novembro, centenas de funcionários acabaram sendo demitidos da empresa e para ‘apaziguar o momento de crise’, Daniela Beyeruti enviou uma carta e flores para cada um deles. De acordo com o colunista Flávio Ricco, oficialmente, o SBT confirma a dispensa de cerca de 200 funcionários.

“A implementação de mudanças é necessária para sustentabilidade do negócio. Precisamos nos adaptar. para enfrentarmos novas realidades do mercado. Essas mudanças não são fáceis, mas infelizmente são necessárias Queremos honrá-lo(a) e agradecer à sua dedicação ao SBT. Somos gratos e reconhecemos que você faz parte da história da televisão brasileira e desse legado. Agradecemos de coração por toda essa história construída com à sua colaboração. Com gratidão e reconhecimento, Diretoria do SBT“, diz a carta escrita por Daniela.

Internautas reagem a postura do SBT

Nas redes sociais, diversos internautas comentaram a situação, escrevendo: “O povo abrindo jurando que era mimo e descobrindo que era demissão“, disse um. “No LinkedIn vai ter textão falando de ‘demissão humanizada’“, brincou outro. “2 reais ou uma demissão misteriosa?“, escreveu um terceiro. “Quem tá reclamando das flores não faz ideia como funciona a demissão na Globo“, comentou outro.

Vale frisar que desde quando Silvio deixou o SBT e colocou a filha no comando, os cortes e demissões passaram a serem mais presentes. Agora, restará saber se novidades virão ou se mais demissões vão ocorrer!

amazonianarede

Areavip Fernando Melo