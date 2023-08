Salário de Margot Robbie por protagonizar “Barbie” é revelado

Compartilhar no Facebook

Margot Robbie tem repercutido por sua excelente atuação como protagonista em “Barbie”, e seu salário foi revelado. De acordo com a Variety, ela recebeu US$ 12,5 milhões (aproximadamente R$ 59 milhões na cotação atual) para dar vida à boneca mais famosa do mundo. Ryan Gosling também recebeu o mesmo salário.

Conforme relatado pela Variety, Margot Robbie conquistou o título de atriz mais bem paga de Hollywood, superando Millie Bobby Brown, que recebeu US$ 10 milhões (R$ 47 milhões) por sua atuação em “Enola Holmes 2”.

Segundo a Celebrity Net Worth, o patrimônio líquido da atriz australiana é de US$ 40 milhões (R$ 189 milhões). Margot Robbie não apenas estrela filmes de sucesso, mas também é cofundadora da produtora LuckyChap Entertainment, que ela fundou com seu marido, Tom Ackerley. Além disso, em 2018, ela se tornou embaixadora da Chanel e participou de várias campanhas publicitárias, incluindo a da Calvin Klein.

