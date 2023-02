Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, atualiza fãs sobre estado de saúde da cantora

Compartilhar no Facebook

Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, atualizou os fãs sobre o estado de saúde da cantora, de 75 anos. A artista, diagnosticada com câncer no pulmão em 2021, foi internada nesta sexta-feira (24), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos”, explicou o cantor.

Em seguida, ele agradeceu as inúmeras mensagens de apoio que estão recebendo desde o anúncio da hospitalização de Rita. “Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente. Que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminhos”, completou ele.

Diário 24h AM

https://d24am.com/plus/famosos/roberto-de-carvalho-marido-de-rita-lee-atualiza-fas-sobre-estado-de-saude-da-cantora/