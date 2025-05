Robert Francis Prevost é eleito Papa e adota o nome Leão XIV

ROMA – O Vaticano anunciou, nesta quinta-feira (8), a eleição do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost como novo Papa da Igreja Católica. Aos 69 anos, Prevost assume o pontificado com o nome de Leão XIV, tornando-se o 267º Bispo de Roma e Sucessor de Pedro. O anúncio foi feito pelo cardeal francês Dominique Mamberti, atual protodiácono do Colégio Cardinalício, da sacada central da Basílica de São Pedro, em Roma.

A fórmula latina proferida por Mamberti – “O eminentíssimo e reverendíssimo senhor, Robert Prevost, cardeal da Santa Igreja Romana, que tomou para si o nome de Leão XIV”.

Perfil do novo Papa

Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955. Ingressou na vida religiosa como membro da Ordem de Santo Agostinho (agostinianos) e atuou por mais de uma década em missão no Peru, onde ficou conhecido como o “pastor de duas pátrias”, por sua dedicação tanto à Igreja norte-americana quanto à latino-americana. Seu trabalho missionário o projetou como figura de articulação e escuta no continente.

Antes da eleição, Prevost ocupava o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos, uma das posições mais estratégicas da Cúria Romana. A função conferia a ele responsabilidade direta na nomeação de bispos em todo o mundo, o que o colocou em contato constante com os bastidores da gestão eclesiástica global. Seu nome era citado por vaticanistas como um dos “papabili” (candidatos viáveis ao papado) devido à sua sólida formação teológica, capacidade diplomática e perfil reformista moderado.

Escolha do nome “Leão XIV”

Ao aceitar a eleição, o cardeal Prevost respondeu às duas perguntas protocolares: “Aceita sua eleição canônica como Sumo Pontífice?” e “Qual nome escolhe para seu pontificado?”. Com a escolha de “Leão XIV”, ele revive um nome papal que não era utilizado desde o século XIX. O último pontífice com esse nome foi Leão XIII, conhecido por sua encíclica social “Rerum Novarum” e por seu pontificado longo e influente, entre 1878 e 1903.

Repercussão na Praça São Pedro

Milhares de fiéis se reuniram na Praça São Pedro e reagiram com entusiasmo ao anúncio do novo Papa. Logo após a proclamação, Leão XIV apareceu na sacada da Basílica e dirigiu-se à multidão com uma breve saudação, seguida da tradicional bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”).

A eleição ocorre em um momento de transição na Igreja Católica, marcada por debates internos sobre reformas na Cúria Romana, combate à crise de abusos, renovação do diálogo inter-religioso e desafios da secularização. A expectativa é de que Leão XIV dê continuidade à linha pastoral iniciada por Francisco, com maior ênfase no fortalecimento da estrutura eclesiástica e no papel dos episcopados regionais.

Próximos passos

Nos próximos dias, Leão XIV deverá iniciar reuniões com os principais dicastérios da Cúria para discutir a continuidade das reformas institucionais. Também são aguardados seus primeiros pronunciamentos públicos sobre temas prioritários da Igreja. A missa de início do pontificado ainda não teve data oficial confirmada, mas deverá ocorrer na próxima semana, com presença de autoridades religiosas, chefes de Estado e milhares de peregrinos de todo o mundo.

