Reviravolta: Gabigol pediu para não fazer 7° jogo no Flamengo pelo Brasileirão e quer sair agora

Assunto quente na Gávea

Não é novidade para ninguém que Gabigol é um dos principais assuntos dentro do Flamengo nesta atual temporada. Os bastidores em relação ao futuro do jogador estão fervendo e dando o que falar.

Ele tem contrato com o Rubro-Negro Carioca até o final deste ano, mas não renovou o acordo até agora e a partir da semana que vem já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no fim do ano.

Interessados é o que não faltam para o craque. Cruzeiro e Palmeiras estão de olho na situação do jogador e querem Gabriel. Agora, notícias do Flamengo dão conta de que ele pode defender algum adversário do CRF no Brasil.

Informações exclusivas apuradas pela equipe de reportagem do Bolavip Brasil dão conta de Gabigol e seus agentes já teriam comunicado a diretoria do Mengão que e não quer fazer sete jogos no Brasileirão Série A pelo Clube.

Explicação da decisão

Essa decisão do atacante se faz em função de um fato. Jogadores que fazem sete jogos por alguma equipe no Campeonato Brasileiro, não podem defender outro time na competição nacional.

Com isso, ele poderia defender qualquer outro time do futebol brasileiro na próxima janela de transferências. A apuração da conta de que a ideia dele seria sair de forma imediata do Rubro-Negro Carioca e fechar com uma nova equipe para o segundo semestre.

Empresário também fala sobre futuro

Em entrevista para o SporTV, o empresário do ídolo flamenguista, Júnior Pedroso, deixou claro que já trabalham internamente com uma saída da Gávea. Ele revelou que o contrato oferecido ao jogador não agradou.

“Nós vamos começar a trabalhar a saída do Flamengo. O Gabriel pode assinar a partir de 1° de julho, então imagino que se abra um novo ciclo para resolver o futuro dele, que não vai ser resolvido em dezembro. Nunca imaginamos que o Flamengo ia oferecer 1 ano de contrato para o Gabriel. Óbvio que na hora o Gabriel negou essa proposta, e aí ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e começamos a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo”, declarou Pedroso ao SporTV.

Flamenguistas debatem sobre assunto

