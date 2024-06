Reunião no TCE-AM define Comitê de Crise para Saúde Pública no Amazonas

Em uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (17), na presidência do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), foi proposta a criação de um Comitê de Crise para coordenar os esforços nas questões de saúde pública no estado. O Comitê será responsável pela elaboração de planos de ação e pela coordenação de esforços entre os diversos órgãos envolvidos, visando fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas.

O Gabinete da Presidência do TCE-AM ficará encarregado de montar o comitê e, a partir da reunião desta segunda-feira, o compromisso entre os participantes já foi firmado.

Liderada pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a reunião contou com a participação de representantes de secretarias que fazem parte da gestão da saúde pública do Amazonas.

Estiveram presentes integrantes da Secretaria de Controle Externo (Secex) e da Secretaria de Inteligência e Planejamento do TCE (Segin), além de membros da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Entre eles estavam Nayara Maksoud, titular da SES; Silvio Romano, também da SES; Aldeniza Araújo, subsecretária da Semsa, representando o secretário Djalma Pinheiro; Daniel Sena, da Cema; Alex Del Giglio, secretário da Sefaz; e Walter Brito, presidente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC).

“O cerne da reunião foi a proposição da Presidência de se estabelecer um Comitê de Crise para coordenar esforços nas questões de saúde pública, com a participação de diversos órgãos e acompanhamento do TCE-AM. O comitê se concentrará no desenvolvimento de planos de ação, coordenação de ações interinstitucionais e estabelecimento de metas e prazo”, destacou o secretário de inteligência do TCE-AM, Sérgio Fontes.

A secretária de saúde do Amazonas, Nayara Maksoud, destacou a produtividade e o espírito colaborativo do encontro:

“A reunião realizada hoje no Tribunal de Contas foi extremamente produtiva. Mostrou o objetivo comum entre os órgãos Tribunal de Contas e Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo comum de transformar e reorganizar a rede de saúde com melhores encaminhamentos, com ações conjuntas para que possamos, todos juntos, construir um SUS Amazonas mais forte”.

