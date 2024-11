Regime usa foto de silhueta de Lula: “Quem mexe com a Venezuela, se dá mal”

A publicação foi feita Polícia Nacional Bolivariana, comandada pelo regime de Nicolás Maduro

Venezuela – A Polícia Nacional Bolivariana, comandada pelo regime de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, publicou uma foto que mostra a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a bandeira do Brasil e a seguinte frase: “Quem mexe com a Venezuela, se dá mal”.

“Nossa Pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer”, diz a legenda da publicação nas redes sociais.

Apesar de não mencionar diretamente Lula, a publicação mostra a silhueta de um homem que se assemelha ao presidente brasileiro. Além disso, as cores e os formatos que fazem parte da bandeira do Brasil aparecem na imagem. Procurado, o Itamaraty e o Palácio do Planalto não retornaram até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Uma crise entre os dois países escalou nos últimos meses após o Brasil pedir a apresentação das atas eleitorais da eleição presidencial na Venezuela, que terminou com a reeleição de Maduro. A ação da diplomacia brasileira ocorreu porque a oposição venezuelana alegou que o chavista fraudou a eleição. A comunidade internacional rejeitou a reeleição de Maduro.

