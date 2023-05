REFINARIA AFIRMA QUE NÃO IRÁ BAIXAR PREÇO DE COMBUSTÍVEIS EM MANAUS

Refinaria de Manaus mantém preço de combustíveis com base na paridade internacional

A compania confirmou que não pretende seguir o mesmo caminho da Petrobras, que nesta terça-feira (16) anunciou o fim do PPI (Preço de Paridade de Importação)

APÓS PRIVATIZAÇÃO REAM (REFINARIA DA AMAZÔNIA) TEM A GASOLINA MAIS CARA DO PAIS

A Refinaria da Amazônia (Ream), em Manaus, manterá a paridade internacional como política de preço para os seus derivados do petróleo. Em nota enviada para A CRÍTICA, a compania confirmou que não pretende seguir o mesmo caminho da Petrobras, que nesta terça-feira (16) anunciou o fim do PPI (Preço de Paridade de Importação).

“A Refinaria da Amazônia (Ream) informa que aplica sua política de preços independente desde a aquisição da refinaria em dezembro do ano passado. São critérios objetivos e transparentes que seguem o preço de paridade internacional, que hoje melhor reflete os custos de produção da refinaria, ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, além de alterações do câmbio e dos custos de frete do petróleo e insumos para a região”, informa a Ream.

Assim como fazia a Petrobras até a mudança desta semana, a Ream baseia o preço do combustível no preço internacional do barril de petróleo, calculado em dólar. Daí o nome “paridade internacional”.

Mesmo mantendo a política, a refinaria de Manaus ressaltou à reportagem que anunciou consecutivas reduções no preço da gasolina nas últimas semanas.

“Só este ano, a Ream já anunciou 12 reduções no preço da gasolina, sendo quatro delas consecutivas de abril a maio. A nova política de preços da estatal [Petrobras], portanto, em nada interfere na composição de preços da Ream, que também não define o preço final dos combustíveis para distribuidoras e postos”, diz a nota.

Conforme plataforma oficial da Ream, até a última sexta-feira (12) a gasolina estava sendo vendida por R$ 2,90 na refinaria de Manaus. O valor estava abaixo do que era vendido pela Petrobras (R$ 3,18) até o anúncio de redução dos combustíveis desta terça-feira. Agora a estatal venderá a gasolina a R$ 2,78, ou seja, mais barato que a Ream.

Waldick Junior

[email protected]