Festival Literário do Centro acontece neste fim de semana em Manaus

Programação do evento inclui exposição, lançamentos de livros, oficinas, mesas-redondas e show musical.

Começa nesta sexta-feira (26), no Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), a segunda edição do Festival Literário do Centro (Flic). O evento, que é gratuito e segue até o domingo (28), visa popularizar o livro tornando-o um instrumento de acesso às informações e ao conhecimento.

Segundo o diretor do CCCI e idealizador do evento, João Fernandes, o sucesso da primeira edição possibilitou o retorno da ação. “O festival foi muito bem recebido pela população de Manaus. Ficou claro que existe uma demanda no que diz respeito à literatura, e a leitura precisa ser incentivada, assim como possibilidade de espaço para novos autores e o intercâmbio com profissionais de outros estados”.

Na sexta-feira, a partir das 19h, a galeria do Casarão de Ideias receberá a instalação ‘Uma Poética da Leitura’. Já no sábado (27/04), das 14h às 16h, o Casarão recebe a escritora Myriam Scotti com a oficina ‘Crônicas Literárias’.

A partir das 17h, Jarid Arraes, Amara Moira, Debora Barcelar e Sony Ferseck se reúnem para a roda de conversa ‘Reconfigurando As Narrativas’, mediada por Jaúna Gordiano. Ainda no sábado, a partir das 20h, na Livraria da Barroso, localizada na expansão do Casarão de Ideias, haverá lançamentos de obras.

Ocupação

No domingo (28), último dia do Flic, a Rua Barroso será ocupada com uma série de atividades, a partir das 16h. No local, o público poderá encontrar uma estrutura que abrigará 20 autores lançando suas obras a cada uma hora, feira criativa e um espaço gastronômico.

Às 16h30, Jarid Arraes e Sony Ferseck participam da mesa-redonda ‘A Escrita Sob a Ótica do Corpo Feminino’, mediada por Myriam Scotti.

Já às 18h30, Amara Moira e Renan Quinalha participam da mesa-redonda ‘Literatura Brasileira Por Um Olhar Trans/Viado’, com mediação de Aritana Tibira. Às 20h, será promovida a mesa-redonda ‘Festas Populares e Seu Registro Para A Literatura Brasileira’, com Allan Rodrigues e Diego Omar, com mediação de Bia Calheiros.

E finalizando a programação do Flic 2024, às 21h30, haverá o show ‘Tem Festa no Terreiro: É Boi-Bumbá’, com a banda Nação Bumbás, além as levantadoras de toadas Márcia Siqueira (Garantido) e Mara Lima (Caprichoso).

