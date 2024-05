Rede Integrar apresenta ao TCE-AM o plano de ações para aprimorar fiscalização pública

Com o objetivo de integrar os auditores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) que aderiram às ações da rede ao longo do ano de 2024, a Rede Integrar realizou uma reunião de apresentação, na manhã desta terça-feira (21), na sala 4 da Escola de Contas Públicas (ECP). A reunião foi conduzida por Ana Cláudia Horta Serino da Silva, representante do Coordenador da Rede Integrar no TCE-AM, Paulo Renan.

Durante o encontro, os participantes foram informados sobre o funcionamento da Rede Integrar, incluindo seu regimento interno e a composição do comitê técnico. Também foram apresentados os detalhes do plano anual de trabalho para 2024, que inclui 30 ações voltadas para o controle externo de políticas públicas descentralizadas.

Com grande adesão dos auditores do TCE-AM, 20 das 30 ações propostas pela Rede Integrar foram escolhidas para serem desenvolvidas ao longo do ano. As ações selecionadas abrangem diversas áreas, como fiscalização, criação de metodologias, desenvolvimento de bancos de dados e pesquisa em conjunto.

Para facilitar a execução das ações, a Rede Integrar organiza as atividades em grupos temáticos, que reúnem auditores de diferentes Tribunais de Contas do Brasil. Através desses grupos, os auditores podem trocar experiências, compartilhar boas práticas e colaborar na construção de soluções para os desafios comuns.

Sobre a Rede Integrar

A Rede Integrar de Políticas Públicas é uma rede colaborativa formada pelos Tribunais de Contas do Brasil, com o objetivo de estabelecer cooperação técnica para fiscalização e aperfeiçoamento do ciclo de implementação de políticas públicas descentralizadas no país. A Rede foi criada em 2014, a partir do êxito do Projeto Integrar, um piloto realizado na área de educação com a consultoria da OCDE.

Atualmente, a Rede Integrar abrange políticas públicas de diversas áreas, como saúde, educação, transporte e assistência social. Os Tribunais de Contas que fazem parte da Rede compartilham informações, metodologias e boas práticas para aprimorar a qualidade da fiscalização e contribuir para o melhor uso dos recursos públicos.

Mais informações sobre a Rede Integrar podem ser obtidas no site oficial da rede, no endereço eletrônico: https://redeintegrar.irbcontas.org.br/.

Texto: Pedro Sousa