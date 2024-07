Reconhecimento nacional: TCE-AM é destaque em congresso de comunicação pública

Em reconhecimento ao desempenho apresentado nas redes sociais, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi destaque durante o II Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas (II CNCTC), realizado na manhã desta sexta-feira (5). A Corte de Contas amazonense liderou o ranking das instituições com maior visualização e audiência nas redes sociais.

Em um ranking com tribunais de contas municipais e estaduais de todo o país, o TCE-AM ficou em primeiro lugar no número de visualizações do Reels do Instagram em vídeos publicados entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2024. Também foi destaque no número de interações com o público no mesmo período, ficando em segundo lugar, atrás apenas do Tribunal de Contas da União. Obteve ainda o primeiro lugar em visualizações do TikTok com seis publicações destaques no ranking dos dez mais vistos.

O ranking foi apresentado pelo social media da plataforma We Gov, Rodrigo Abella, durante o Painel 4 Diversidade, Inclusão e Acessibilidade, com o tema “Comunicação baseada em evidências”. Abella abordou estágios de maturidade da comunicação pública, enfatizando que o TCE-AM já alcançou o terceiro estágio, caracterizado pela sintonia fina com o público, com análises em tempo real e uma estrutura de comunicação adequada.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, o destaque é a evidência de que a comunicação é um serviço público essencial que faz chegar até o cidadão “as informações que ele precisa para entender os seus direitos”. “A comunicação é um serviço público essencial ao gestor, ao cidadão e esse reconhecimento evidencia o alto nível de qualidade e relevância de nossas publicações”, afirmou.

Planejamento

Para Mariana Sodré, Diretora de Comunicação Social da Corte de Contas amazonense, o reconhecimento das ações da Comunicação é resultado de um trabalho estratégico focado na aproximação com o público.

“Somos o Tribunal estadual com mais interações e visualizações nas redes sociais, o que mostra que estamos cada vez mais próximos da população e que o trabalho estratégico adotado sob a determinação da presidente, Yara Amazônia Lins, está alcançando os resultados esperados”, disse.

Dhyene Brissow, Diretora Adjunta de Comunicação do TCE-AM, destacou a importância do trabalho estratégico e multimidiático.

“Desde novembro de 2023, temos buscado uma nova forma de comunicar as ações do TCE Amazonas, apostando na linguagem simples, comunicação audiovisual e reforço de conteúdo nas redes sociais com temas de interesse do cidadão, tudo isso atendendo a determinação do novo Corpo Diretivo da Corte de Contas”, disse.

II CNCTC

O evento, que promove a democratização do acesso ao serviço público e a comunicação eficiente, contou com a presença de mais de 400 profissionais de comunicação de Tribunais de Contas de todo o Brasil, além de conselheiros e profissionais de comunicação pública de diversas instituições. A edição deste ano teve como tema central “Papel da Comunicação Pública na Defesa da Democracia”.

O II CNCTC foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

