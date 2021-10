Compartilhar no Facebook

O reajuste salarial dos profissionais de educação do município em 2,05% referente à data base 2019/2020 e de 8,89% referente à data base 2020/2021, proposto pela Prefeitura de Manaus, foi aprovado durante a pauta da reunião ordinária desta segunda-feira (18/10), na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O projeto, que tramitou em regime de urgência, teve parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO), de Educação (Comed) e de de Serviços e Obras Públicas (Comsop), antes de ser aprovado em plenário.

Para o presidente da Comed, vereador Fransuá (PV), o reajuste atende a expectativa dos servidores da educação e mostra o compromisso do prefeito David Almeida (Avante), com a categoria. “Quero parabenizar o chefe do executivo pela atenção que está dando aos profissionais da educação, e vimos que não precisou de nenhuma pressão, não vimos a categoria em nenhum momento fazer manifestação para pedir reajuste, ou até mesmo vir à Câmara, ou seja, o prefeito sabe que é necessário e fez e é assim que sempre tem que ser”, disse.

Na pauta também entrou em deliberação um Projeto de Lei do Executivo Municipal que reajusta o valor mensal do auxílio alimentação concedido aos médicos do Programa Mais Médicos para o Brasil – PMMB, para R$ 550,00, que agora será analisado pela CCJR.

Os vereadores ainda aprovaram o paracer favorável da CFEO, ao Projeto de Lei do vereador Elissandro Bessa (SD), que amplia para 15 anos a vida útil dos veículos que operam em Manaus no Serviços de Transporte Individual de Passageiro, os chamados táxi. A proposta agora segue para análise da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade (COMTMUA).

Para saber o resultado da votação dos projetos da pauta desta segunda-feira, basta acessar o link abaixo.

https://www.cmm.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Pauta_Ordin%C3%A1ria_18.10.2021-RESULTADO-DAS-VOTA%C3%87%C3%95ES.pdf

https://www.cmm.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Extrapauta_Ordin%C3%A1ria_18.10.2021-RESULTADO-DAS-VOTA%C3%87%C3%95ES.pdf

Dircom/CMM – Texto: Tiago Ferreira – Foto: Robervaldo Rocha