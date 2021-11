David Reis reforça articulação da prefeitura na Aleam em busca de emendas para a capital

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante) acompanhou nesta quarta-feira (17/11), o prefeito David Almeida (Avante), que recebeu durante visita à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), o aporte de quase R$30 milhões, proveniente de emendas parlamentares de mais de 10 deputados para exercício de 2022. O valor soma-se aos mais de R$ 7 bilhões previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), para o próximo ano.

David Reis acredita que a união dos poderes é benéfica para Manaus. “O prefeito David Almeida veio buscar, junto aos deputados estaduais recursos das emendas parlamentares para a nossa cidade. Ele conseguiu entre 25 a 30 milhões dos recursos das emendas. Quem ganha com essa união dos poderes é a cidade de Manaus”, destaca o presidente da CMM.

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou os projetos que estão em andamento para o ano de 2022 e os próximos que estão por vir na sua gestão, para onde serão destinados os impostos do povo e também os recursos advindos dessas parcerias. “Nossa vinda a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas foi bastante produtiva. Conseguimos entorno de 25 milhões de reais, podemos chegar a 30. Confesso que com 20 já saia daqui satisfeito. Todos os recursos que nós estamos aportando, nós vamos fazer da melhor forma possível, com transparência, porém nós já estamos finalizando a contratação das 10 mil ruas do Mais Manaus, que não serão tapa-buraco, e sim recapeamento, vamos fazer intervenções viárias na cidade inteira”, declarou.

Além do presidente David Reis estiveram presentes os vereadores Diego Afonso (PSL), Marcelo Serafim (PSB) e Dione Carvalho (Patriota).

Dircom/CMM-Texto:ASSCOM do vereador/Foto: Robervaldo Rocha–Dircom/CMM