RBD anuncia segundo show extra no Brasil

O RBD anunciou, na noite desta sexta-feira (27), um segundo show extra da turnê Soy Rebelde Tour em São Paulo. A banda mexicana já tinha confirmado uma apresentação a mais na capital paulista após muitos pedidos de fãs. O grupo tinha apresentações marcadas em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro, e no Rio de Janeiro, em 19 de novembro.

Agora, os artistas farão mais um show, no dia 16 de novembro, também no Allianz Parque. No Rio, a performance acontece no estádio Engenhão.

Venda de ingressos

A pré-venda dos ingressos para o novo show começa no dia 2 de fevereiro, especialmente para clientes do Banco BRB, a partir das 10h na internet e das 12h nas bilheterias oficiais. As vendas gerais se iniciam em 3 de fevereiro, nos mesmos horários da pré-venda.

No total, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce Maria, Christopher Uckermann e Anahí esperam um público de 700 mil pessoas nos shows anunciados até o momento em vários países. Apenas Alfonso Herrera não participará do reencontro do grupo nos palcos.

