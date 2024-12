Raul Gil se despede do SBT após 14 anos com mensagem emocionante

O apresentador Raul Gil concluiu sua passagem de 14 anos no SBT neste sábado (28/12) durante um programa marcado por momentos emocionantes. Prestes a completar 87 anos em janeiro, ele aproveitou a ocasião para expressar gratidão ao público, aos patrocinadores e à família Abravanel, que o acolheu ao longo dos anos.

No encerramento, Raul enfatizou a importância dos parceiros que acreditaram no programa e no trabalho que realizou como comunicador. Ele também destacou a parceria com o SBT, atribuindo à emissora e à família Abravanel um papel essencial na sua trajetória profissional.

“Aos nossos patrocinadores, os que acreditaram no ‘Programa Raul Gil’, e alguns que acreditaram no Raul Gil, na voz, na interpretação, de mandar aquele recado para você telespectador. Acredite, a gente faz muitas propagandas com amor, com coração, com carinho, e o SBT é o que nós mais temos que agradecer”, afirmou ele.

Raul Gil faz homenagem ao legado de Silvio Santos

Durante o programa, Raul Gil dedicou palavras especiais ao apresentador Silvio Santos, falecido em 2024. Ele relembrou a influência de Silvio na sua carreira e a importância do legado deixado pelo ícone da televisão brasileira.

Raul enfatizou que, embora Senor Abravanel tenha partido, o nome Silvio Santos permanecerá vivo na memória e no coração dos brasileiros. Ele reconheceu o impacto de Silvio como um dos maiores comunicadores do país e o descreveu como uma fonte de inspiração para muitos profissionais do meio, incluindo ele próprio.

Novos rumos na programação e na carreira

Com o encerramento do “Programa Raul Gil”, o horário será preenchido pela nova sessão “Sábado Série”, que ocupará a grade das 12h às 14h15. A mudança sinaliza uma reestruturação na programação do SBT, adaptando-se às demandas do público.

Apesar de não ter anunciado planos concretos para o futuro, Raul Gil realizou visitas recentes a outras emissoras, como Band e RedeTV!, levantando especulações sobre seu próximo passo na televisão.

Colaborou: Hudson William

