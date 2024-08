Quem é a maratonista que ganhou ouro nas Olimpíadas 36h após correr os 10 mil metros

A corredora Sifan Hassan, etíope naturalizada holandesa, 31 anos, realizou hoje um feito histórico nas Olimpíadas de Paris. Venceu a maratona feminina, batendo o recorde olímpico, apenas 36 horas depois de ter disputado a final dos 10.000 metros, na noite de sexta-feira, prova na qual conquistou o bronze. Ela já tinha levado outro bronze no dia 5 de agosto, este nos 5.000 metros.

Foram três medalhas nesta edição da Olimpíada, uma de ouro e duas de bronze em três provas de distâncias diferentes. Somadas todas as provas, Sifan Hassan percorreu 62,195 quilômetros nos Jogos de Paris.

Nos Jogos de Tóquio, há três anos, a atleta holandesa já havia realizado façanha semelhante. Subiu ao pódio em três provas: ouro nos 5.000m e 10.000m e bronze nos 1.500m. Mas o que impressiona desta vez é a diferença entre as distâncias das provas que ela disputou.

Numa maratona, a distância percorrida por atletas homens e mulheres é de 42,195km, isto é, 42.195 metros. Ou seja, quatro vezes a corrida dos 10.000m. Ela quase se igualou ao tcheco Emil Zátopek, que conquistou o ouro nos 5.000m, 10.000m na maratona nos Jogos de 1952, em Helsinque, na Finlândia.

Sifan Hassan começou no atletismo como especialista nos 1.500m, mas, ao longo da carreira foi passando a correr distâncias maiores. Em 2023, correu sua primeira maratona, em Londres, e venceu. Isso depois de ter parado duas vezes para fazer alongamento nas pernas e perder contato com as líderes, que ultrapassou com um sprint final impressionante.

No mesmo ano, disputou sua segunda maratona, em Chicago. Não só venceu, como fez a segunda melhor marca da prova. Confira as medalhas de Sifan Hassan em Olimpíadas e Mundiais de Atletismo:

Olimpíadas

Ouro: maratona (Paris 2024)

Ouro: 10.000m (Tóquio 2020)

Ouro: 5.000m (Tóquio 2020)

Bronze: 5.000m (Paris 2024)

Bronze: 10.000m (Paris 2024 )

Bronze: 1.500m (Tóquio 2020)

Campeonatos Mundiais

Ouro: 1.500m (Doha 2019)

Ouro: 10.000m (Doha 2019)

Prata: 5.000m (Budapeste 2023)

Bronze: 1.500m (Budapeste 2023)

Bronze: 5.000m (Londres 2017)

Bronze: 1.500m (Pequim 2015)

Campeonatos Mundiais Indoor

Ouro: 1.500m (Portland 2016)

Prata: 3.000m (Birmingham 2018)

Bronze: 1.500m (Birmingham 2018)

amazonianarede

Lance!