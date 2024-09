Queda de avião junto a aeroporto deixa “vários mortos” nos EUA

Várias pessoas morreram, no sábado (28), depois de um avião monomotor ter caído numa área arborizada do Aeroporto First Flight, do Memorial Nacional dos Irmãos Wright, na Carolina do Norte, propriedade do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos.

Segundo a imprensa norte-americana, o Serviço Nacional de Parques revelou que o acidente ocorreu as 17h00 (hora local) e, segundo testemunhas oculares, o avião estava tentando pousar no aeroporto.

Após o acidente, o avião incendiou-se. Agentes do corpos de bombeiros foram chamados ao local e o aeroporto foi encerrado.

O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes vai investigar o incidente, bem como a Administração Federal de Aviação.

O Memorial Nacional dos Irmãos Wright está encerrado este domingo.

Não foi revelado o número oficial de vítimas.

amazonianarede

Notícias ao Minuto Brasil