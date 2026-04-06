Quadrilha armada invade república e faz estudantes reféns

Criminosos roubaram eletrônicos e fugiram; vítimas não ficaram feridas

São Paulo – Quatro homens armados invadiram uma república estudantil e fizeram sete universitários reféns durante um assalto na madrugada de domingo (5), em Ribeirão Preto.

O imóvel fica na região onde está o campus da Universidade de São Paulo (USP) no município. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, os estudantes não sofreram ferimentos.

Durante a ação, os criminosos roubaram computadores, celulares, cartões bancários e outros objetos pessoais. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos deixam o local encapuzados. Três deles fugiram a pé carregando itens, enquanto um quarto utilizou uma bicicleta para escapar.

De acordo com relato de uma das vítimas nas redes sociais, os estudantes foram rendidos por volta das 4h e mantidos sob ameaça até aproximadamente 6h. “Estamos abalados, mas gratos por estarmos bem”, disse.

A polícia investiga o caso e realiza buscas para identificar e localizar os suspeitos, que seguem foragidos.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am