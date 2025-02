Provão Eletrônico: inscrições estão abertas para quem deseja concluir Ensinos Fundamental e Médio em Manaus

Interessados têm até esta sexta-feira (14) para fazer as inscrições. Vagas são para as aplicações na Escola de Educação Profissional e Tecnológica Aníbal Beça, na Zona Leste de Manaus.

As inscrições para a realização do Exame Supletivo Eletrônico (Provão Eletrônico) da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas em Manaus. O provão é voltado para pessoas que desejam concluir o Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Os interessados têm até esta sexta-feira (14) para fazer as inscrições, por meio do site examesupletivo.seduc.am.gov.br, de acordo com a disponibilidade do número de vagas.

Quando e onde as provas serão aplicadas?

As provas deverão ser aplicadas a partir da próxima segunda-feira (17) até 30 de maio.

O candidato do Ensino Fundamental ou Ensino Médio realizará a prova na Escola de Educação Profissional e Tecnológica Aníbal Beça, localizada avenida Autaz Mirim (Grande Circular), bairro Novo Aleixo, durante os turnos matutino, vespertino e noturno.

A modalidade permite que os candidatos agendem até quatro componentes curriculares por turno (quatro pela manhã, quatro à tarde e quatro à noite) no mesmo dia, ou nos dias posteriores conforme o número de vagas. Para o Ensino Fundamental, são oito componentes curriculares, e para o Ensino Médio são 12 componentes curriculares.

Idade para a realização do exame:

Ensino Fundamental: no mínimo 15 anos completos

Ensino Médio: no mínimo 18 anos completos

Aprovados

Os candidatos que forem aprovados em todos os componentes curriculares devem solicitar o certificado através do e-mail [email protected], necessitando enviar alguns documentos. São eles:

Cópia da identidade;

CPF;

Comprovante de Residência.

Os aprovados também podem ir de forma presencial na Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (GAEED), na sede da Secretaria de Educação e Desporto Escolar, localizada na rua Waldomiro Lustoza, bairro Japiim II, Zona Sul da capital.

amazonianarede

Por g1 AM