Proposta do Senado acaba com taxa de licenciamento anual de veículo

O Projeto de lei apresentado no Senado isenta o contribuinte do pagamento da Taxa de Renovação de Licenciamento Anual de Veículo. O senador Cleitinho (Republicanos-MG), criador da proposta, propõe a supressão da cobrança dessa taxa, tendo em vista a substituição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), antes emitido em meio físico, pela versão digital (CRLV-e).

“Como o proprietário do veículo não receberá mais a versão impressa, poderá fazer a cópia, em papel, do documento digital do carro com o Quick Response Code (QRCode) gerado pelo Denatran. Assim, o código de segurança impresso no certificado poderá ser verificado pelas autoridades mesmo na ausência de um celular”, argumenta Cleitinho.

Para o parlamentar, o CRLV-e tornou “desarrazoada” a cobrança da taxa de licenciamento anual, e seu valor seria incompatível com o serviço prestado ao proprietário de veículo automotor.

“Além de descabida, a cobrança da taxa ainda pesa no orçamento familiar num momento crítico, em que as dificuldades financeiras atingem muitas famílias brasileiras”, afirmou.

Diario 24h AM

https://d24am.com/politica/proposta-do-senado-acaba-com-taxa-de-licenciamento-anual-de-veiculo/