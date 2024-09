Príncipe Harry vai voltar ao Reino Unido e Rei Charles ‘está farto’ do filho, diz especialista; entenda polêmica!

Hoje voltamos por aqui com mais uma ‘treta’ entre os membros da Família Real. Desta vez, a situação está entre Príncipe Harry – que fez aniversário recentemente -, e seu pai, o Rei Charles III – que está tratando de um câncer.

Segundo informações da FOX News, o Duque de Sussex vai voltar ao Reino Unido no próximo dia 30 (Setembro), para o WellChild Awards, como convidado de honra. Que chique! Além disso, segundo a especialista real Helena Chard, existe uma expectativa de que pai e filho se reencontrem, mas parece que isso não será muito fácil. Inclusive, já até falamos por aqui que Harry estava muito esperançoso que o pai pudesse ajudar nesse retorno, mas parece que não vai ser bem assim…

‘Rei Charles está farto do Príncipe Harry’: a especialista britânica detalha as “tensões” entre os membros da realeza

Ao que tudo indica, o monarca Rei Charles III estaria hesitante em esbarrar com seu filho, pela Terra da Rainha, já que ele acredita que Harry acha que pode “deter o controle” das questões de segurança:

“O Rei Charles está completamente farto do fato de que o Príncipe Harry pode presumir o que pode e o que não pode com relação aos seus pedidos de segurança. Ele (Rei Charles), não estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para as demandas do Príncipe Harry.”, contou. Uau, que babado! Vale lembrar que até a própria Meghan Marklejá andou fazendo “algumas supostas exigências”, por aí, quando também tivesse que retornar ao Reino Unido.

A especialista Helena ainda afirmou que Charles, de toda forma, ama muito Harry: “No entanto, o Rei Charles ama o Príncipe Harry como um pai.”, contou. Ela ainda complementa que fará o possível para que haja comunicação: “Rei Charles fará um esforço para se comunicar com o filho, especialmente em datas importantes.”, finalizou.

‘Não será uma solução rápida’: especialista real fala sobre as expectativas da relação entre pai e filho

É aquilo, realmente uma reconciliação super rápida, provavelmente não teremos…As tentativas de reaproximação do Duque de Sussex dos seus parentes reais até que estão sendo bem frequentes, pelo que estamos observando, já há algum tempo. Para Helena, as coisas até estão indo bem, mas não vai ser uma solução muito rápida: “Eu acho que a situação vai sim, melhorar, entre o Rei Charles e o Príncipe Harry; as coisas estão indo na direção certa, mas não será uma solução rápida.”, contou.

Vale mencionar, também, que algumas fontes fizeram questão de afirmar que o Rei teria sim, tido contato com o filho em seu aniversário, no último domingo, mesmo que de maneira mais discreta. Pelo menos, essa notícia é boa. Mesmo que as coisas estejam, talvez, caminhando mais devagar, temos esperança de que, no final, dará tudo certo!

amazonianarede

Purepeople.br Clara Molter