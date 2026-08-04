Primeiro fim de semana de agosto tem 134 atendimentos por acidentes de trânsito em Manaus; motos ainda lideram ocorrências

Entre sábado (1º) e domingo (2), 79 dos 134 pacientes atendidos estavam envolvidos em acidentes com motos.

O primeiro fim de semana de agosto registrou 134 entradas hospitalares por acidentes de trânsito em Manaus, segundo dados dos Sistemas de Gestão Hospitalares do Estado. Embora o número seja menor que o registrado no primeiro fim de semana de julho, quando houve 191 atendimentos, os acidentes com motocicletas continuaram concentrando a maior parte das ocorrências, com 58,9% dos casos.

Entre sábado (1º) e domingo (2), 79 dos 134 pacientes atendidos estavam envolvidos em acidentes com motos. No primeiro fim de semana de julho, esse número havia sido ainda maior: 139 atendimentos, o equivalente a cerca de 73% do total registrado nos dias 4 e 5.

Os dados apontam ainda uma redução de 5,8% no volume de ocorrências entre os dois dias analisados. No sábado, foram registradas 69 entradas hospitalares. Já no domingo, o número caiu para 65.

No sábado, os horários de maior movimento foram às 5h, com seis atendimentos, e às 14h, quando houve sete registros. No domingo, a demanda aumentou às 5h, 15h e 17h, com seis atendimentos em cada um desses horários.

A maior parte dos pacientes foi encaminhada aos Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) de Manaus, que concentraram 69 atendimentos, o equivalente a 51,5% da demanda do fim de semana. Desse total, 37 ocorrências foram registradas no sábado e 32 no domingo.

O Complexo Hospitalar Sul recebeu 31 pacientes no período, passando de 12 atendimentos no sábado para 19 no domingo. Já os Serviços de Pronto Atendimento e Unidades de Pronto Atendimento (SPA e UPA) atenderam 25 vítimas, com queda de 16 casos no sábado para nove no domingo.

O Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) registrou nove atendimentos relacionados a acidentes de trânsito durante o fim de semana, sendo quatro no sábado e cinco no domingo.

Mortes foram registradas no fim de semana

Além das entradas hospitalares, ao menos quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados no Amazonas durante o fim de semana.

Em Manaus, Jefferson Pereira da Conceição, de 30 anos, morreu após se envolver em um acidente na Rua Hibisco, na Zona Leste. Segundo informações preliminares, ele conduzia uma motocicleta quando colidiu com um carro e acabou atingido por uma caçamba.

Outra vítima foi Felipe de Souza Lopes, de 25 anos. Ele pilotava uma motocicleta na Avenida Tefé, no bairro Raiz, Zona Sul da capital, quando foi atingido por outro veículo. Socorrido com múltiplas fraturas, ele morreu no domingo (2).

Também no domingo, uma colisão entre uma motocicleta e uma picape na BR-174, entre Manaus e Presidente Figueiredo, matou Erivaldo Barbosa Marinho, de 36 anos, e Mikaely Vitória Silva da Silva, de 13 anos.

amazonianarede

Por Lucas Macedo, g1 AM — Manaus