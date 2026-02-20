Primeira morte por chikungunya no Brasil em 2026 é registrada em MT

Estado também investiga outra morte suspeita

Mato Grosso – O Estado do Mato Grosso confirmou a primeira morte por chikungunya no Brasil em 2026, registrada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a 552 km de Cuiabá, conforme dados do painel oficial do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira (20). A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com o Ministério, a vítima morreu em decorrência de complicações causadas pela doença. Além do caso confirmado, uma segunda morte suspeita por chikungunya é investigada em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

Mesmo com o registro do óbito, o número de casos da doença neste início de ano é menor que o contabilizado no mesmo período de 2025. Entre 1º de janeiro e essa quinta-feira (19), Mato Grosso notificou 321 casos de chikungunya.

No mesmo intervalo do ano passado, o estado enfrentava um cenário mais grave, com mais de 17 mil casos prováveis e 26 mortes confirmadas pela doença.

