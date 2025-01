Presidente do TCE-AM prestigia posse dos novos dirigentes do judiciário estadual amazonense

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, integrou a mesa de honra durante a cerimônia de posse do desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes como novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para o biênio 2025/2026. A solenidade foi realizada na noite desta quinta-feira (9) no Teatro Amazonas.

Na ocasião, a presidente do TCE-AM destacou a importância da interlocução entre os tribunais e desejou sucesso ao novo presidente do TJAM: “Desejo ao desembargador Jomar Fernandes uma gestão exitosa à frente do Tribunal de Justiça do Amazonas, com a certeza de que a sua experiência contribuirá para o fortalecimento da Justiça e para a contínua parceria entre nossas instituições.”

A cerimônia também empossou o desembargador Airton Luís Corrêa Gentil como vice-presidente da instituição e o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, como corregedor-geral de Justiça do TJAM.

Também representando a Corte de Contas amazonense, estiveram presentes o conselheiro-corregedor Josué Cláudio Neto e o conselheiro-ouvidor Mario de Mello acompanhando a conselheira-presidente durante a cerimônia de posse.

Além dos conselheiros do TCE-AM, a solenidade concorrida contou com a presença de autoridades locais e nacionais, incluindo o governador do estado, Wilson Lima, o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, além de ministros de tribunais superiores: Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor nacional de Justiça; Reynaldo Soares da Fonseca, também do STJ; e Maria Elizabeth Rocha, presidente eleita do Superior Tribunal Militar (STM). Também estiveram presentes representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e Forças Armadas.

O desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes substitui a administração liderada pelas desembargadoras Nélia Caminha Jorge e Joana dos Santos Meirelles, respectivamente, presidente e vice-presidente da Corte, além de ter sucedido a si próprio na função de corregedor-geral de Justiça na gestão anterior.

Com quase quarenta anos de atuação na magistratura, Jomar Ricardo Saunders Fernandes, natural de Manaus, tem uma longa trajetória no Judiciário amazonense. Iniciou sua carreira em 1986, atuando em comarcas do interior e da capital. Exerceu funções como juiz corregedor-auxiliar, juiz-auxiliar da Presidência do TJAM e juiz eleitoral no TRE/AM. Foi promovido a desembargador em 2016, presidiu a 2.ª Câmara Criminal e, como corregedor-geral de Justiça, liderou iniciativas de regularização fundiária com reconhecimento nacional.

No discurso de posse, o novo presidente do TJAM antecipou algumas diretrizes para os dois anos de trabalho, sendo a primeira delas voltada ao Judiciário do interior do estado.

“Nossa expectativa é dar seguimento ao trabalho desenvolvido pelos ex-presidentes, como a desembargadora Nélia, que foi cuidadosa em ampliar o acesso ao Poder Judiciário e apoiar programas de resgate da cidadania. Entre os desafios, está a solução definitiva da conectividade das comarcas do interior, com a aquisição de antenas satelitais, e a construção de fóruns que atendam dignamente a população, além da reestruturação do pessoal para garantir excelência no atendimento”, frisou Jomar em seu primeiro discurso como presidente do TJAM.

Ainda durante a solenidade, a desembargadora Nélia Caninha Jorge fez sua fala de despedida do cargo destacando: “Hoje, ao me despedir dessa função, não faço com pesar, pelo contrário, mas com a certeza do dever cumprido. Durante essa jornada, tive o privilégio de contar com meus colegas desembargadores, juízes, servidores e colaboradores, comprometidos com os valores da ética e da excelência no serviço público,” destacou a desembargadora Nélia Caminha Jorge ao deixar a gestão.

Texto: Flávia Rezende